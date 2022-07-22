Facebook, Instagram, Twitter и другие сайты могут отслеживать до 52 процентов страниц, которые посещают пользователи интернета. Для этого они загружают трекеры через кнопки "Нравится", "Поделиться" или "Войти", оценивают поведение своих пользователей в серфинге и на основании этого делают выводы о людях, которые сами там не зарегистрированы.

К такому выводу пришли исследования Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) и университетов Цюриха, Лозанны и Йеля.

Для исследования экономисты подсчитали, какие данные теоретически может хранить Facebook, основываясь на информации о почти 5000 пользователей. Их вывод такой: около 40 процентов времени, которое пользователи проводят в интернете, можно отследить с помощью технических возможностей платформы.

"Поскольку компании практически не предоставляют никакой информации о том, какие алгоритмы они используют, никто не может с уверенностью сказать, какие данные на самом деле хранятся и используются. Однако наше исследование показывает, что техническая база для наблюдения за большей частью интернет-активности доступна для онлайн-платформ", - объясняет научный сотрудник DIW Berlin Ханнес Ульрих.

Ранее "Страна" писала, что Facebook и Snapchat собирают данные владельцев айфонов, даже если они отказались от слежения.

Также мы сообщали, что Meta предложила пользователям Facebook и Instagram присылать ей свои интимные фото в целях безопасности.