В России сообщают о задержании администраторов телеграм-каналов с 900 тысячами подписчиков.

Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщают российские СМИ.

Сообщается, что администраторы "публиковали фейки о крупных бизнесменах и чиновниках" и вымогали деньги за удаление информации.

По данным телеграм-канала Mash, речь идёт о создателе и главреде канала "Как-то вот так" и владельце канала "Политбюро 3.0" Анатолии Спирине. На днях его задержали как раз по обвинению в вымогательстве.

"Политбюро 3.0" критиковал деятельность губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, а после его смены начал поддерживать Алексея Русских — нового главу региона", - пишет Mash.

Как писала "Страна", в России задержали более тысячи участников протестов против мобилизации, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Также "Страна" писала, как в России задержали хоккеиста ЦСКА Федотова за уклонение от призыва в армию.

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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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