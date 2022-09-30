В Дагестане начались задержания администраторов протестных телеграм-каналов и организаторов митингов против мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ.

Их задержали по подозрению в распространении "фейков о мобилизации". Задержаны уже более 10 человек.

В ФСБ утверждают, что админами протестных пабликов "руководили из Киева".

Напомним, ранее мы рассказывали, что бегущих от мобилизации крымских татар не пускают в другие страны.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.