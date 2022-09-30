В Дагестане задерживают администраторов протестных телеграм-каналов и организаторов акций против мобилизации
В Дагестане начались задержания администраторов протестных телеграм-каналов и организаторов митингов против мобилизации.
Об этом сообщают российские СМИ.
Их задержали по подозрению в распространении "фейков о мобилизации". Задержаны уже более 10 человек.
В ФСБ утверждают, что админами протестных пабликов "руководили из Киева".
Напомним, ранее мы рассказывали, что бегущих от мобилизации крымских татар не пускают в другие страны.
Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
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