Вадим Новинский и митрополит Павел. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и ряда представителей церкви.

Список лиц, против которых введены санкции СНБО, согласно указу президента:

  1. Вадим Новинский, бизнесмен, клирик УПЦ;
  2. Петр Лебедь, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;
  3. Ростислав Швец, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ;
  4. Константин Чернышов, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ;
  5. Александр Овсянников, епископ Джанкойский, Роздольненский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией;
  6. Александр Таранов, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ;
  7. Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ;
  8. Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ;
  9. Вячеслав Опанасенко, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии;
  10. Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон.

Напомним, Новинский считает санкции против него преследованием за религиозные убеждения и намерен обжаловать их в судах.

Как писала "Страна", под новые санкции СНБО попали Новинский, настоятель Киево-Печерской Лавры и ряд иерархов УПЦ.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.