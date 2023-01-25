Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и ряда представителей церкви.

Список лиц, против которых введены санкции СНБО, согласно указу президента:

Вадим Новинский, бизнесмен, клирик УПЦ; Петр Лебедь, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел; Ростислав Швец, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ; Константин Чернышов, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ; Александр Овсянников, епископ Джанкойский, Роздольненский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией; Александр Таранов, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ; Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ; Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ; Вячеслав Опанасенко, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии; Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон.

Напомним, Новинский считает санкции против него преследованием за религиозные убеждения и намерен обжаловать их в судах.

Как писала "Страна", под новые санкции СНБО попали Новинский, настоятель Киево-Печерской Лавры и ряд иерархов УПЦ.