Зеленский ввел санкции против Новинского, митрополита Павла и других представителей церкви
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла и ряда представителей церкви.
Список лиц, против которых введены санкции СНБО, согласно указу президента:
- Вадим Новинский, бизнесмен, клирик УПЦ;
- Петр Лебедь, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;
- Ростислав Швец, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ;
- Константин Чернышов, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ;
- Александр Овсянников, епископ Джанкойский, Роздольненский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией;
- Александр Таранов, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ;
- Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ;
- Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский УПЦ;
- Вячеслав Опанасенко, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии;
- Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон.
Напомним, Новинский считает санкции против него преследованием за религиозные убеждения и намерен обжаловать их в судах.
Как писала "Страна", под новые санкции СНБО попали Новинский, настоятель Киево-Печерской Лавры и ряд иерархов УПЦ.
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