Германия не будет поставлять Украине боевые самолёты и отправлять своих солдат "ни сейчас, ни в будущем".

Об этом заявил в Бундестаге канцлер Олаф Шольц.

"Мы не будем посылать наземные войска. Непосредственного участия войск НАТО в этой войне не будет. Этого не было до сих пор, этого не будет в будущем", - заявил Шольц.

Он также сообщил, что перед выступлением в парламенте созванивался с Зеленским.

Часть оппозиция в Бундестаге раскритиковала решение Шольца передать Украине танки.

Представитель правой AFD заявил, что канцлер "выбросил за борт принципы, которые у нас были после Второй мировой войны" и теперь Шольц "войдет в историю как канцлер, который растоптал это наследие". По его словам, "миллионы в этой стране спрашивают, почему вы это сделали", "почему вы восстаете против большинства граждан этой страны".

Шольц ответил, что во всем виновата Москва.

"Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является страшная агрессивная война против Украины. Ужасная война, в которой принципы, о которых мы договорились в Европе, были поставлены под сомнение. В них содержалось четкое заявление о том, что границы не будут изменены насилием. Агрессивная война России - это империалистическая война. Это противоречит принципам", - ответил Шольц.

Он признает, что многие немцы обеспокоены решением передать танки, так как боятся эскалации войны.

"Пожалуйста, доверьтесь нам, доверьтесь правительству, мы продолжим работу на международном уровне. Мы сделали поддержку возможной без увеличения рисков в неправильном направлении", - говорит канцлер.

Также в этом выступлении Шольц ранее заявил, что Германия будет придерживаться принципа, что эскалации между Россией и НАТО нужно избежать.

По данным Spiegel, страны Европы собираются передать Украине два батальона танков Leopard по 40 машин в каждом.