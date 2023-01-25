Первые танки Leopard-2 могут быть доставлены в Украину из Германии примерно через три месяца, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах Бундестага.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, для этого "очень скоро" начнутся учения украинских солдат.

На первом этапе Украина получит 14 "Леопардов" модификации 2A6, которые уже есть в наличии и могут быть быстро подготовлены к отправке.

Всего будет передано танков на два батальона, этот вопрос обсуждается с Польшей, Канадой, Испанией, Португалией и еще двумя неназванными государствами.

Напомним, по данным Spiegel, страны Европы собираются передать Украине два батальона танков Leopard по 40 машин в каждом.

А исходя из публикаций СМИ, в ближайшее время Украина может получить около 100 танков Leopard и Challenger.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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