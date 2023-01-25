Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом глава украинского ведомства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Провел телефонный разговор с Ллойдом Джеймсом Остином III. Обсудили итоги Ramstein 8, дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Другие хорошие новости будут объявлены в ближайшее время", - сообщил Резников.

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Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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