Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона и анонсировал хорошие новости в ближайшее время
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.
Об этом глава украинского ведомства написал в своем Twitter-аккаунте.
"Провел телефонный разговор с Ллойдом Джеймсом Остином III. Обсудили итоги Ramstein 8, дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Другие хорошие новости будут объявлены в ближайшее время", - сообщил Резников.
Ранее мы писали, что глава Пентагона заявил о переломном моменте в войне.
Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
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