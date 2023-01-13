Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые она оккупировала на юге и востоке.

Об этом он сообщил в интервью BBC.

В частности, он считает, что Россия может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке. По его словам, Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

"Весна – лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", - заявил он.

Ранее о том, что наступление РФ может начаться весной писали в The New York Times.

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что угроза наступления РФ с территории Беларуси будет сохраняться в течение года.

Ранее Bloomberg писал, что пока на востоке Украины невозможно наступление ни одной из сторон из-за морозов. Хотя почва и промерзла, что позволяет нарастить применение тяжелой техники, но мороз негативно сказывается на работе БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .