На следующей неделе Великобритания начнет обучать украинских военных, как использовать и ремонтировать танки Challenger 2, которые Риши Сунак пообещал отправить в Украину в качестве помощи.

Об этом сообщает Sky News.

"Что касается учений, я рад сказать, что они, как ожидается, начнутся на следующей неделе в понедельник", - заявил министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл.

Кроме того, он добавил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

"План заключается в том, что это произойдет в конце марта", - заявил Алекс Чок.

Министр также приветствовал решение Германии и США направить Украине танки Abrams и Leopard.

Ранее мы публиковали инфографику сравнения трех типов танков, которые союзники пообещали отправить в Украину.

Также сообщали, что Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.