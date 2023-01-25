Танки Abrams поставят в Украину в течение нескольких следующих месяцев.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент издания Foreign Policy Джек Детч.

Как написал Детч, кроме танков, в пакет помощи на 400 миллионов долларов войдут 120 мм снаряды, восемь тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание.

Как писала "Страна", сегодня президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Между тем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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