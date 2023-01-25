Словакия готова отправить 30 танков Т-72 в Украину, если она сможет получить западные танки для их замены.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Al Jazeera.

По его словам, Словакия отправила 30 советских боевых машин пехоты BVP-1 в Украину в прошлом году после того, как договорилась, что Германия поставит взамен 15 танков Leopard 2.

"У нас все еще есть 30 танков Т-72, и мы готовы немедленно отправить их в Украину, хоть завтра, если будет возможность получить взамен западные танки – Leopard или любые другие. В Словакии нет места для сокращения, но есть место для обмена", – сказал Надь.

Также Надь сообщил, что Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

"Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Чехия и Словакия готовы передать Украине предоставленные им Германией Leopard. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что речь шла в общей сложности о 30 танках, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии.

Между тем, сегодня Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину.

Также Байден объявил о решении отправить в Украину 31 танк M1 Abrams.