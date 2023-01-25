Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине, но не уточнил количество.

Об этом сообщает NRK.

"Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают предоставление Украине танков. Норвегия должна быть привлечена", - заявил министр.

Между тем, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это будут танки "Леопард-2".

Напомним, вчера издание Dagens Næringsliv сообщало, что Норвегия может передать Украине почти четверть своих танков Leopard 2. Всего их 36 штук.

Также сообщалось, что Байден объявил о решении отправить в Украину 31 танк M1 Abrams.

Кроме того, сегодня Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину. Берлин отправит 14 штук.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

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