Норвегия передаст Украине танки Leopard 2, которых у неё всего 36 штук
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине, но не уточнил количество.
Об этом сообщает NRK.
"Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают предоставление Украине танков. Норвегия должна быть привлечена", - заявил министр.
Между тем, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это будут танки "Леопард-2".
Напомним, вчера издание Dagens Næringsliv сообщало, что Норвегия может передать Украине почти четверть своих танков Leopard 2. Всего их 36 штук.
Также сообщалось, что Байден объявил о решении отправить в Украину 31 танк M1 Abrams.
Кроме того, сегодня Германия официально разрешила поставки танков "Леопард" в Украину. Берлин отправит 14 штук.
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