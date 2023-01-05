Норвегия передала Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в частности самоходных гаубицах M109.

Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", - заявил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

Он заявил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, а его ведомство проверит, какое оружие для ВСУ можно приобрести непосредственно у производителей.

Напомним, Норвегия выделила Украине почти 200 млн долларов на закупку газа в отопительный сезон.

Ранее Норвегия передала ВСУ 22 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 с боеприпасами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.