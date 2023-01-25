Танки Leopard 2 будут полностью введены в эксплуатацию в Украине через два-три месяца.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо телекомпании SIC.

"В первую очередь это будет зависеть от подготовки украинских экипажей", - сказал Кравиньо.

"Украинские военные нуждаются в обучении: "Леопард" - это очень продвинутая техника, технологически, так что это займет несколько недель, только процесс обучения… После этого есть логистические препятствия, которые необходимо решить с союзниками, так что это займет два или три месяца", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что Португалия входит в число стран, "готовых предоставить" танки Украине.

"Многие страны хотели бы предоставить танки, но они ждут соответствующих документов от тех государств, которые имеют на них право. Польша готова, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии (судя по всему, имеется в виду Германия, производитель танков Leopard - Ред.)", - сказал Зеленский.

Ранее немецкое издание Welt опубликовало инфографику о количестве танков Leopard различных модификаций, которые стоят сейчас на вооружении европейских стран. Всего в 14 странах Европы их около 2500 штук.

Также стало известно, что пополнение переданного Украине оружия НАТО принесет США 21,7 миллиарда долларов прибыли.