Швеция не исключила поставку Украине танков Stridsvagn 122, который модификация немецкого Leopard 2А5
Глава Минобороны Швеции Пола Йонсона не исключил, что его страна может поставить Украине танки Stridsvagn 122.
Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на Пола Йонсона.
"Ведётся подготовка к передаче танков, но не исключено, что это может произойти позже", - цитирует издание министра.
Stridsvagn 122 - шведский основной боевой танк, модификация немецкого Leopard 2А5.
Напомним, ранее сообщалось, что Швеция передаст Украине САУ Archer, боевые машины CV90 и противотанковые системы NLAW.
Между тем, сегодня США, Германия и Норвегия заявили о готовности передать Украине танки.
Также сообщалось, что Португалия может передать Украине треть своих рабочих танков Leopard 2, по данным СМИ. Речь идет о передаче четырех танков.
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