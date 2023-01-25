Глава Минобороны Швеции Пола Йонсона не исключил, что его страна может поставить Украине танки Stridsvagn 122.

Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на Пола Йонсона.

"Ведётся подготовка к передаче танков, но не исключено, что это может произойти позже", - цитирует издание министра.

Stridsvagn 122 - шведский основной боевой танк, модификация немецкого Leopard 2А5.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция передаст Украине САУ Archer, боевые машины CV90 и противотанковые системы NLAW.

Между тем, сегодня США, Германия и Норвегия заявили о готовности передать Украине танки.

Также сообщалось, что Португалия может передать Украине треть своих рабочих танков Leopard 2, по данным СМИ. Речь идет о передаче четырех танков.

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