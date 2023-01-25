Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал вечером в среду, 25 января, новое обращение.

Видео президента появилось в его телеграм-канале.

Владимир Зеленский заявил, что в мире появилась "танковая коалиция", что с утра он говорил о танках с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил Берлин и Вашингтон за решения по танкам. Пообещал создать танковый "кулак свободы".

Также президент Украины рассказал о телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом - о том, что Украине нужны дальнобойные ракеты. Также, по его словам, нужны самолеты, но это пока мечта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в перечень всемирного наследия.

Также рассказал о встрече с комиссаром ООН по делам беженцев, который прибыл в Киев.

Напомним, ранее Зеленский новым указом расширил уже наложенные санкции против Новинского, митрополита Павла и других иерархов УПЦ.

Между тем, сегодня президент Украины отмечает 45-летие.