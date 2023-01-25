Президент подписал скандальный закон №8271 об усилении ответственности военных, против которого выступали многие правозащитники.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Какие новации содержит закон:

Вводится более суровое наказание за невыполнение приказа (вместо ныне действующей максимальной санкции от 3 до 7 лет лишения свободы будут наказывать от 5 до 8 лет лишения свободы). Вместо нынешних 10 дней ареста с гауптвахтой предлагается установить 15 дней. За отказ от выполнения законных требований командира, за который сейчас полагается штраф от 100 до 145 необлагаемых налогом минимумов (от 1700 до 2465 грн), будет светить штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов (от 1700 до 8500 грн) или арест с содержанием на гауптвахте до 10 дней. За повторное нарушение - до 1000 необлагаемых налогом минимумов (17 тыс грн) или арест до 15 суток.

Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенных военнослужащим в условиях военного положения или в боевой обстановке, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ужесточается ответственность еще по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях. В частности, будут повышены штрафы за безответственное отношение к военной службе, злоупотребление военным лицом властью, нарушение правил боевого дежурства, нарушение правил пограничного дежурства, нарушение правил обращения с оружием и другие статьи.

За распитие спиртных напитков на территории военных частей предлагается штрафовать на сумму до 2000 необлагаемых налогом минимумов (до 34 тыс грн) и наказывать арестом с гауптвахтой до 15 суток. Сейчас максимальная санкция - штраф 285 необлагаемых налогом минимумов (4845 грн) и гауптвахта до 10 суток.

Вводится новая норма об осмотре военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также военнослужащих в случае подозрения на алкогольное, наркотическое или другое опьянение. Такой осмотр будет проводить должностное лицо, уполномоченное на это начальником управления Военной службы правопорядка (ВСП) или командиром военной части. Также должностные лица смогут проводить осмотр состояния военнослужащих в публичных местах и в транспорте, с использованием специальных технических средств и тестов. В случае несогласия военнослужащего или резервиста на осмотр уполномоченными и прохождения спецтестов или несогласия с их результатами его должны препроводить в специально отведенную больницу для тех же действий.

Президента Владимира Зеленского просили не подписывать документ. Петиция к главе государства с требованием ветировать законопроект набрала нужное для рассмотрения количество голосов.

Однако военное командование во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным, настаивало на его подписании, заявляя, что в условиях войны нужны жесткие меры для поддержания дисциплины и порядка в армии и, особенно, на передовой.

Связанное с западными структурами движение "Чесно" считает, что законопроект существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.

"Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, когда выносят приговор по делам о военных преступлениях. Теперь судебная практика будет единодушна - всем военным реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно покинул место службы, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу", – говорит аналитик движения "Чесно" Виктория Олейник.

Есть и другие возражения. Недовольство новым законом было столь велико, что по его поводу пришлось выступить главкому Валерию Залужному.

"Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", – написал главком в своем телеграм-канале.

По его словам, "обнаженные (из-за самовольного оставления позиций) участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", – заявил Залужный и призвал президента подписать закон.

Как писала "Страна", закон был принят Верховной Радой 15 декабря.

Мы подробно разбирали, за что этот закон критикуют и почему его поддержал главком ВСУ.

По мнению критиков, закон нанесет страшный удар по боеспособности армии, не будет выполняться и приведет к провалу работы с личным составом во время войны. Залужный же считает, что закон усилит дисциплину, на которой держится армия.