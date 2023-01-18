Мининфраструктуры подготовило законопроект №7198 о предоставлении компенсации украинцам за уничтоженное войной жилье.

Заявки на компенсацию оставили уже более 316 тысяч украинцев. Сделать это можно через "Дию", центр предоставления административных услуг или нотариуса.

Сообщается, что приоритет будет предоставлен:

участникам боевых действий;

мобилизованным, не имеющим статуса УБД;

получившим в результате войны инвалидность;

семьям погибших ветеранов войны;

многодетным семьям;

лицам с инвалидностью I и II групп;

наследникам граждан всех перечисленных категорий.

Кто еще сможет получить компенсацию:

собственники квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физлица);

физлица, инвестировавшие/финансирующие строительство;

члены жилищных кооперативов, выкупившие жилье, но не оформившие право на него;

наследники всех перечисленных лиц.

Кому компенсировать утраченное жилье не будут:

подсанкционным лицам;

имеющим судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины;

наследникам всех перечисленных лиц.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

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