В России грозят ответными мерами в случае, если Германия передаст российские активы на восстановление Украины.

"Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Напомним, в Германии пока нет единства по этому вопросу. Министр иностранных дел Анналена Бербок требует, чтобы Россия возместила ущерб, нанесенный Украине.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер обеспокоен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в юридическую трясину, писал накануне Bloomberg.

Ранее в ЕС заявляли, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка РФ.

Несмотря на это, Эстония уже прорабатывает механизм передачи Украине замороженных российских активов. Такое решение Эстонии стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

Напомним, после вторжения РФ в Украину Евросоюз заморозил находящиеся в его распоряжении активы Кремля на сумму 17 миллиардов евро, а санкции также заморозили валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов евро.

Так, Германия с начала введения санкций Евросоюза против РФ уже заморозила российские активы на сумму 4,48 миллиарда евро. Италия и Нидерланды заморозили активы российских олигархов на 1,2 млрд евро. Швейцария заморозила активы россиян на $6,17 млрд, но эта сумма может увеличиться.