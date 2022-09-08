Замминистра юстиции Украины Мудрая в сентябре посетит столицы США и стран Европы, чтобы убедить власти конфисковать активы подсанкционных россиян.

Об этом сообщает Politico.

Однако этот план сталкивается с юридическими препятствиями и вряд ли станет реальностью в ближайшее время, что признает Мудрая.

"Была интересная дискуссия, нас выслушали с достаточно большим интересом, и хотя они высказались за то, чтобы за зверства в принципе платила Россия, остаются юридические вопросы, связанные с суверенной неприкосновенностью. Но, по крайней мере, они начнут об этом думать", - сказала она.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о переговорах с Латвией о конфискации золотовалютных резервов РФ в пользу Киева.

Также "Страна" писала, что в ЕС анонсировали документ для конфискации активов компаний из РФ, нарушивших санкции, деньги должны пойти Украине.

Как писала "Страна", Британия хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян на своей территории, чтобы впоследствии передать их Украине. Об этом заявляла 4 июля тогда еще глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления в швейцарском Лугано на конференции, посвященной восстановлению Украины.

На днях Лиз Трасс официально назначили премьером Британии, она также приняла приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину.