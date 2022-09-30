В России заявили, что дадут зеркальный ответ, если Верховная Рада национализирует все активы РФ
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков заявил, что "Россия может дать зеркальный, но избирательный ответ" на предстоящее решение Верховной Рады Украины о национализации всех активов России.
Как писала "Страна", сегодня президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.
Документ о том, что все российские активы в Украине переходят государству и будут переданы государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", Кабмин утвердил еще в мае.
Между тем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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