Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков заявил, что "Россия может дать зеркальный, но избирательный ответ" на предстоящее решение Верховной Рады Украины о национализации всех активов России.

Как писала "Страна", сегодня президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.

Документ о том, что все российские активы в Украине переходят государству и будут переданы государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", Кабмин утвердил еще в мае.

Между тем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.