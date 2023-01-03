В Германии расходятся во мнении насчет передачи Украине замороженных российских активов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями.

Речь о 300 млрд евро резервов российского Центробанка.

Так, министр иностранных дел Анналена Бербок требует, чтобы Россия возместила ущерб, нанесенный Украине.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер более осторожен. По словам чиновников, он обеспокоен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в юридическую трясину.

В целом, правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у РФ.

По данным Bloomberg, Германия готова использовать замороженные российские активы чтобы помочь Украине восстановиться, если юридические вопросы могут быть решены и союзники также последуют примеру Германии.

"Внутренняя напряженность отражает более широкую борьбу международного сообщества за выработку общей позиции. Если Берлин сможет решить свои собственные проблемы, это может придать новый импульс дискуссиям в Европейском Союзе и оказать давление на США, чтобы они конфисковали активы, такие как резервы центрального банка, которые были заморожены в ответ на вторжение России", - пишет Bloomberg.

Более выгодной альтернативой, с юридической точки зрения, считают арест активов лиц, причастность которых к российским военным преступлениям доказана.

"Такие дела, однако, могут занять годы, чтобы пройти через суды, что может свести такую инициативу к простому символизму", - пишет британаское издание.

Ранее мы писали, что Сенат одобрил поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов в пользу Украины.

Также мы сообщали, что Евросоюз может передать часть замороженных активов России Киеву для восстановления страны. Вопрос уже прорабатывают эксперты по международному праву.