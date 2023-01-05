Эстония прорабатывает механизм передачи Украине замороженных российских активов, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Когда могут быть переданы денежные средства, он не уточнил.

Об этом пишет Postimees.

"Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут", - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, вопрос обсудили в правительстве Эстонии и решили, что параллельно начнут создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги.

По его словам, такое решение Эстонии также стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

Напомним, после вторжения России в Украину Европейский Союз заморозил находящиеся в его распоряжении активы Кремля на сумму 17 миллиардов евро, а санкции также заморозили валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов евро.

Также "Страна" писала, как Италия и Нидерланды заморозили активы российских олигархов на 1,2 млрд евро.

Швейцария заморозила активы россиян на $6,17 млрд, но эта сумма может увеличиться.