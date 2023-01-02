В Эстонии уже рассуждают о перспективах возможной второй волны мобилизации в РФ, хотя официальных подтверждений этому еще не было. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не станет принимать бегущих от мобилизации россиян.

Об этом он заявил в комментарии ERR.

"Это уклонение от мобилизации не является для нас отдельным аргументом для пропуска лиц на территорию Эстонской Республики. Я убежден, что наша пограничная полиция приняла соответствующие меры и в связи с незаконным пересечением границы", — сказал Рейнсалу.

А представитель Минобороны страны Таави Лаасик считает, что подготовка новых мобилизованных будет еще хуже, чем во время первой волны.

"Они могут организовать вторую волну мобилизации, но можно предполагать, что ее качество будет еще хуже, чем первой. В то же время важно не забывать, что скрытая мобилизация в России не прекращалась. Звучали заявления, что цели мобилизации достигнуты, но соответствующая деятельность продолжалась", - заявил Лаасик.

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