Более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном или разрушенном жилье в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Уже более 316 тысяч украинцев оставили заявки в "Дие" на компенсацию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

"Проблема нуждается в четкой государственной политике. В таком чувствительном вопросе мы не можем ограничиваться временными решениями. Одним из инструментов регулирования вопроса компенсации за разрушенное жилье призван законопроект №7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Закон определяет, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья. Граждане получат четкий и понятный алгоритм действий по получению компенсации", - пишет Кубраков.

По его словам, этим законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации будут создаваться при каждой громаде или военной администрации.

Также Кубраков отметил, что законопроект №7198 не закрывает все вопросы механизма компенсаций или источников финансирования.

"Он рамочный, под который мы будем разрабатывать комплекс подзаконных актов. Мы рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе", - добавил он.

Напомним, главе МИД Германии Анналена Бербок в Харькове показали самый разрушенный район города, облсовет и детскую больницу.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.