В Ирпене платформа Unitted24 запускает первые проекты восстановления Украины. 18 жилых домов будут восстановлены в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузовое и Милая.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Благодаря инициативе президента на платформе Unitted24 была собрана большая часть суммы, необходимой для восстановления. На этой неделе правительство направило первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас. Более 4 тысяч человек смогут вернуться в собственные дома.

Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 млрд грн на восстановление в этом году. 2023-й станет годом нашей победы и годом начала нашего большого восстановления", - написал Шмыгаль.

Напомним, мы писали, что Украина в 2022 году получила около 1 триллиона гривен от международных партнеров. Самый большой объем средств предоставили США.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в госбюджете Украины на текущий год заложено 35,5 млрд грн для ликвидации последствий вооруженной агрессии. Кроме того, по его словам, для восстановления Украины будут использоваться средства, конфискованные у российских банков.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.