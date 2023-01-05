Из-за войны подорожала аренда жилья в удаленных от боевых действий регионах. В декабре аренда однокомнатной квартиры в Закарпатской области выросла втрое и обходилась в 17 304 гривен, что на 185,4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "LIGA.Бизнес" со ссылкой на данные аналитического центра DOM.RIA.

По сравнению с Закарпатьем даже в Киеве цена однушки ниже: за последний год столичные расценки упали на 28,9% по отношению к декабрю 2021 года и составляет 13 804 гривен.

Существенный рост стоимости аренды наблюдается вообще во всех далеких от фронта и относительно безопасных областях Украины - как на западе, так и в центре: в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях. В большинстве регионов, где шли боевые действия, а также в Киеве и Одесской области, аренда подешевела.

Самая низкая цена аренды однокомнатных квартир сейчас в Херсонской (3 000 гривен), Сумской (3 211 гривен) и Черниговской (3 314 гринвни) областях.

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры на Закарпатье за год выросла на 176,5% - до 19 848 гривен, трехкомнатной – на 136,8%, до 25 310 гривен, но лидерство здесь сохраняется за Киевом. Наибольший спрос на аренду в 2022 году был в столице: 23,7% от всех поисковых запросов. За нею следует Винницкая (11,2%) и Тернопольская (8,7%) области.

Ранее "Страна" рассказывала, как в столице из-за блэкаута упал спрос на съемное жилье, а квартиры сдают со скидками.

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