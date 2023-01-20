Министерство финансов Украины готовит законопроект об отмене 2% налога для предпринимателей и возврате 3 группы налогообложения на довоенные ставки с июля.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможеннй политике Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

"Налог стал тем фактором, который среди прочих оживил предприятия. В общей сложности на 2% перешло 313 062 предпринимателя. Поступления единого налога от юридических лиц - плательщиков третьей группы за 2022 год составляют 6020 млн грн единого налога", - пишет Гетманцев.

Напомним, что отмена 2% налога является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.

Ранее мы сообщали, комитет Рады рекомендовал принять законопроекты по налоговым и таможенным льготам во время военного положения.

Также мы писали, что согласно исследованиям Нацбанка, украинский бизнес ожидает девальвацию до 42,59 гривен за доллар и инфляцию 23%. В выводах НБУ отмечается существенный рост части респондентов, ожидающих в ближайшие 12 месяцев девальвацию до 42-44 грн/$, и почти вдвое сократилось число предпринимателей, верящих в укрепление гривны до 38-40 грн/$.