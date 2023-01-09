Министерство финансов Украины разработало законопроект, предусматривающий более чем двукратное повышение акцизов на сжиженный газ и постепенное увеличение акцизов на бензин.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Акциз на сжиженный газ предлагается повысить с 52 до 125 евро за 1000 литров.

Что касается бензина, то с 1 июля планируется вернуть полную ставку акциза в 213 евро за 1000 литров. Также предлагается установить график приведения акцизов на топливо "до минимального уровня, определенного директивой ЕС" до 2028 года, когда он превысит 300 евро за 1000 литров.

Акцизы на дизель, по планам Минфина, также к 2028 году превысят 300 евро за 1000 литров.

Кроме того, предлагается повысить акциз на вино - с 8,42 грн до 12,23 грн за литр.

Напомним, 28 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 7668-д, возвращающий акцизы на топливо.

При этом в Минэкономики заявили, что возвращение акциза на топливо не приведет к подорожанию бензина в Украине.

Тем временем в Украине за месяц выросли цены на бензин. Средняя цена А-95 на 4 января составляет 50,96 гривен за литр. Это на 1,09 гривен дороже, чем ровно месяц назад – 4 декабря (тогда цена составляла 49,87 грн/л). Наиболее дорогой бензин продается в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областях.