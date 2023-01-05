В оккупированном Симферополе в Крыму сообщают о перебоях с топливом. На заправках исчез бензин марок АИ-95 и АИ-100.

Об этом пишут в местных телеграм-каналах.

Местные паблики связывают проблемы с ситуацией на Керченском мосту. О проблемах с проездом через мост начали сообщать в пятницу.

Власти РФ объясняют пробки на мосту увеличением транспортного потока и количества постов досмотра машин. Протяженность пробки превысила пять километров. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час.

Ранее мы писали, что паблики аннексированного Крыма сообщают о взрывах в районе аэропорта Симферополя.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.