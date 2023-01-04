В Украине за месяц выросли цены на бензин.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы А-95.

Средняя цена А-95 на 4 января составляет 50,96 гривен за литр. Это на 1,09 гривен дороже, чем ровно месяц назад – 4 декабря (тогда цена составляла 49,87 грн/л).

Наиболее дорогой бензин продается в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

В частности, в Харьковской области цена на бензин сегодня составляет 52,19 гривни (это +2,07 грн/л в месяц). Вторая по дороговизне Полтавская область – там бензин продают по 52,12 грн (+2,07 грн), на третьем месте - Донецкая область с ценой 52 грн (+50 копеек).

Ранее "Страна" делала большой прогноз о том, что будет в Украине с ценами на еду, топливо, одежду и недвижимость в 2023 году. Больше всего могут подорожать товары первой необходимости, в частности продукты питания. Только на лук эксперты в ближайшие месяцы прогнозируют рост ценника почти вдвое - до 50 гривен за килограмм и выше.

А сегодня замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий спрогнозировал, что массовые отключения света и использование генераторов приведет к росту цен на продукты в Украине.