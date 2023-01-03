Продолжают поступать сообщения о взрывах на территории РФ.

Паблики Ростова-на-Дону пишут, что "похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе" и публикуют соответствующее видео.

Власти региона инцидент пока не комментировали.

Также паблики аннексированного Крыма сообщают о взрывах в районе аэропорта Симферополя.

Официальной информации нет. Телеграм-каналы пишут, что в оперативной службе им заявили, что происшествий не зафиксировано и ПВО не работало.

Напомним, что примерно в то же время в российском Курске слышали взрывы в районе железнодорожного вокзала.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов обещал, что взрывы на территории России будут всё чаще и глубже.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.