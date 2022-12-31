В субботу, 31 декабря, на Ростовской АЭС в России произошло возгорание трансформатора одного из энергоблоков. В результате один сотрудник станции погиб, еще один - пострадал.

Об этом сообщается на сайте "Росэнергоатома".

Сообщается, что возгорание блочного трансформатора энергоблока №3 произошло в 18:30 (17:30 по Киеву - Ред.). В 18:42 возгорание ликвидировали. Пострадавшего сотрудника станции госпитализировали.

В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки №1, 2 и 4, энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте с 1 декабря.

Росатом заявляет, что из-за пожара радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения находится в норме.

Напомним, 30 декабря эксперты МАГАТЭ сообщили о громких взрывах возле Запорожской АЭС. По информации МАГАТЭ, резервная линия электропередачи к ЗАЭС была отключена вчера вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом.

Также мы писали о том, что 19 декабря в "Энергоатоме" зафиксировали пролет дрона-камикадзе над Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке. В связи с этим "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ и мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного дрона над площадкой атомной станции.