В российском Курске слышат взрывы в районе железнодорожного вокзала. Видео
Паблики Курска сообщают о звуках взрывов из района железнодорожного вокзала.
На кадрах с видеорегистратора указано, что взрывы в российском городе произошли в 22:07 (21:07 по Киеву).
Курск находится в 100 км от границы с Украиной.
Напомним, что накануне в Воронеже в районе военного аэропорта прогремел взрыв.
А глава ГУР Кирилл Буданов обещал, что взрывы на территории России будут всё чаще и глубже.
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