Паблики Курска сообщают о звуках взрывов из района железнодорожного вокзала.

На кадрах с видеорегистратора указано, что взрывы в российском городе произошли в 22:07 (21:07 по Киеву).

Курск находится в 100 км от границы с Украиной.

Напомним, что накануне в Воронеже в районе военного аэропорта прогремел взрыв.

А глава ГУР Кирилл Буданов обещал, что взрывы на территории России будут всё чаще и глубже.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.