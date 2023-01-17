Украинский бизнес ожидает девальвацию до 42,59 гривен за доллар и инфляцию 23% - исследование Нацбанка
Украинский бизнес ожидает, что девальвация гривны будет 42,59 грн/$ и инфляция на уровне 23,3%.
Об этом говорится в новом исследовании Национального банка "Деловые ожидания предприятий Украины".
Регулятор проводил опрос 637 предприятий в 21 регионе страны с 31 октября до 30 ноября 2022 года.
В выводах НБУ отмечается существенный рост части респондентов, ожидающих в ближайшие 12 месяцев девальвацию до 42-44 грн/$, и почти вдвое сократилось число предпринимателей, верящих в укрепление гривны до 38-40 грн/$.
На текущий момент официальный курс гривны к доллару составляет 36,6 грн/$, а средний наличный находится в диапазоне 40-41 грн/$.
При этом представители бизнеса ждут в 2023 году инфляцию на уровне 23,3%. Из числа основных факторов, влияющих на рост потребительских цен, чаще всего выделяли:
- военные действия;
- курс гривны к иностранным валютам;
- расходы на производство;
- цены на мировых рынках;
- доходы населения.
Как писала "Страна", в ноябре 2022 года инфляция в Украине составила 26,6%, больше всего подорожали яйца и овощи.
При этом за 11 месяцев войны борщ в Украине подорожал на 21,2% и сегодня стоимость блюда на 4 человек превышает 99 грн.