Украинский бизнес ожидает, что девальвация гривны будет 42,59 грн/$ и инфляция на уровне 23,3%.

Об этом говорится в новом исследовании Национального банка "Деловые ожидания предприятий Украины".

Регулятор проводил опрос 637 предприятий в 21 регионе страны с 31 октября до 30 ноября 2022 года.

В выводах НБУ отмечается существенный рост части респондентов, ожидающих в ближайшие 12 месяцев девальвацию до 42-44 грн/$, и почти вдвое сократилось число предпринимателей, верящих в укрепление гривны до 38-40 грн/$.

На текущий момент официальный курс гривны к доллару составляет 36,6 грн/$, а средний наличный находится в диапазоне 40-41 грн/$.

При этом представители бизнеса ждут в 2023 году инфляцию на уровне 23,3%. Из числа основных факторов, влияющих на рост потребительских цен, чаще всего выделяли:

военные действия;

курс гривны к иностранным валютам;

расходы на производство;

цены на мировых рынках;

доходы населения.

Как писала "Страна", в ноябре 2022 года инфляция в Украине составила 26,6%, больше всего подорожали яйца и овощи.

При этом за 11 месяцев войны борщ в Украине подорожал на 21,2% и сегодня стоимость блюда на 4 человек превышает 99 грн.