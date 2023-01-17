Стоимость борща в Украине выросла на 21,2% за 11 месяцев войны. По состоянию на 13 января 2023 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 99,2 грн, тогда как 24 февраля 2022 года она стоила 81,84 грн.

Об этом сообщает аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Все ингредиенты борща значительно изменили цену. Больше всего возросла стоимость мяса (+63,67%). Далее по шкале подорожания идут сметана (31,9%) и морковь (26,5%).

Зато уменьшилась цена других овощей - картофеля (-32,1%), капусты (-45,9%) и свеклы (-48,0%).

Как писала "Страна", из продуктов за 2022 год в Украине больше всего подорожали яйца – на 76,6%. Кроме того, фрукты подорожали на 73,8%, овощи – на 51,8%, рыба и рыбопродукты – на 45,8%, сахар – на 31,0%, хлеб и хлебопродукты – на 30,3%.

А в декабре средние цены на продукты питания по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

Также в Украине сильно подорожало спиртное и сигареты, рекордсменом среди алкогольных напитков стало пиво.

В Кабмине прогнозируют дальнейший рост цен на продукты еще на уровне 3-5% из-за массовых отключений света и использования генераторов.