За 2022 год в Украине больше всего подорожали яйца – на 76,6%.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на Госстат.

Также сообщается, что фрукты подорожали на 73,8%, овощи – на 51,8%, рыба и рыбопродукты – на 45,8%, сахар – на 31,0%, хлеб и хлебопродукты – на 30,3%.

В целом же цены на продукты и услуги в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го выросли на 26,6%.

Ранее "Страна" писала, что девальвация гривны в 2023 году может превысить среднегодовой прогноз правительства в 42,2 грн/$ и 45,8 грн/$ к декабрю. Эксперты не исключают выход на 50 грн/$.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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