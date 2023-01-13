На фоне войны в Украине существенно подорожали не только продукты питания, но также алкоголь и сигареты.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Согласно статистика, за 2022 год больше всего подорожало пиво - на 48,6%, до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра.

Также поднялись цены на:

водку - на 24,2%, до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра;

вина столовые украинских марок - на 36,5%, до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра;

сигареты премиум-класса - на 23,4%, до 82,6 гривен за пачку.

Ранее "Страна" писала, что из продуктов за 2022 год в Украине больше всего подорожали яйца – на 76,6%. Кроме того, фрукты подорожали на 73,8%, овощи – на 51,8%, рыба и рыбопродукты – на 45,8%, сахар – на 31,0%, хлеб и хлебопродукты – на 30,3%.

А в декабре средние цены на продукты питания по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

В Кабмине прогнозируют дальнейший рост цен на продукты еще на уровне 3-5% из-за массовых отключений света и использования генераторов. По словам замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, перебои с электроэнергией на предприятиях во многих случаях являются критическими.