Сегодня, 17 января, Министерство финансов не предложило банкирам каких-то привилегированных или очень интересных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), как это было на прошлой неделе, когда размещался бенчмарк Нацбанка (эти облигации можно было включать в капитал банков), о котором писала "Страна".

В результате, сразу в 4,3 раза упала сумма, которую смогло одолжить правительство - с 23,5 млрд грн до 5,5 млрд грн.

Причем, большую часть средств (3,9 млрд грн под 14% годовых) Минфин смог занять лишь на 6 месяцев, их придется вернуть уже в начале июля 2023 года и снова думать, как перекрыть эту недостачу.

Еще немного средств (1,5 млрд грн под 19% годовых) власти смогли одолжить на чуть более года, и будут отдавать в марте 2024-го. Крошечные суммы привлекли на 1 год (136,3 млн грн) и на 1,9 года (6 млн грн). При этом правительство так и не решилось поднять потолок ставок для своих ОВГЗ выше 19,5% годовых — это максимум 2022 года.

Потому ставки по ОВГЗ по-прежнему уступают ставкам у его главного конкурента — по депозитным сертификатам Нацбанка, по которым НБУ платит 23% годовых. По этой причине большая часть средств банков сейчас утекает именно в нацбанковские депосертификаты, а не в ОВГЗ Минфина. По сертификатам платят больше.

Недавно в официальном отчете Нацбанк сообщил, что в 2022 году наша банковская система получила четверть всех своих доходов именно на депосертификатах. Собирала деньги вкладчиков (населения) в среднем под 6-12% и отдавала в НБУ под 23%.

Напомним, в НБУ ужесточают требования к банкам и призывают иностранных инвесторов покупать военные облигации.

Также сообщалось, что украинский бизнес ожидает девальвацию до 42,59 гривен за доллар и инфляцию 23%.