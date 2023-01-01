С 1 января 2023 года Нацбанк Украины (НБУ) начинает операцию по окончательному изыманию из обращения бумажных банкнот номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ напоминают, что банкноты номиналом 5 и 10 гривен заменят монетами, а банкноты 20 и 100 гривен – банкнотами нового поколения.

Соответствующее постановление было принято 4 октября 2022 года. Тогда в Нацбанке отмечали, что главной целью такого решения является повышение качества наличных денег в обращении (принимая во внимание изношенность банкнот предыдущего поколения, улучшение наличных расчетов и их удобства для населения.

Ранее мы писали, что НБУ вводит в обращение памятную банкноту 500 гривен, посвященную 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.