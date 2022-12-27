С завтрашнего дня, 28 декабря, украинцы не смогут через банки свободно и без идентификации оплачивать цифровой контент и совершать перечисления в благотворительные фонды. Вступит в силу постановление Нацбанка №249, опубликованное сегодня вечером, которое ограничивает в этом и граждан, и компании.

Согласно этому документу, платить за цифровой контент и в благотворительные фонды можно будет только при условии полного раскрытия личности плательщика и лишь после подписания договоров с соответствующими организациями.

В каждой платежке нужно будет указывать абонентский номер либо идентификатор из такого договора. А также полное ФИО и налоговый номер, если это простой человек (физлицо) либо наименование, идентификационный код юрлица, согласно госреестру — если это юрлицо.

Ужесточая свои требования Национальный банк ссылается на борьбу с мошенничеством при платежах. Хотя известно, что попутно НБУ борется с нелегальными платежами за игровой контент: многие игорщики выдают свой бизнес за развлекательный и не покупают у государства игорные лицензии, а банки помогают им работать — допуская платежи в их пользу.

Чиновники давно борются с этим явлением. Нацбанк начал проверять платежи в пользу игорного бизнеса и наказывать банки еще до войны, под инспекции попало множество структур (Айбокс-банк, Конкорд Банк, Окси Банк и многие другие).

Теперь же регулятор пытается ввести полную идентификацию плательщиков и заключения договоров.

Эти же стандарты попутно решили применить и к благотворительным фондам, а также к другим продавцам цифрового контента. В обойму наверняка попадут всевозможные стиминговые сервисы, продающие трансляции спортивных событий, кино, аудиокниг и прочее.

Ранее мы также сообщали о том, что экономика Украины остается подавленной, несмотря на восстановление во 2 квартале. В этом году ВВП упадет примерно на треть, а в 2023 году будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за ударов по энергоинфраструктуре.