В Верховную Раду внесен законопроект, запрещающий церкви с управлением из России.

Об этом сообщил в четверг, 19 января, постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Проектом закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которые делают невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое совершает вооруженную агрессию против Украины", - написал депутат.

При этом в его сообщении упоминания об Украинской православной церкви нет.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" (№8371) на данный момент уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады, но его текста пока нет.

Ранее законопроект с близким по смыслу текстом зарегистрировала партия экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также "Страна" рассказывала, что в ООН выразили обеспокоенность по поводу ограничения свободы вероисповедания в Украине.