На сайте президента появились указы об увольнении пяти губернаторов, чьи отставки сегодня поддержал Кабмин.

В частности, уволены:

Валентин Резниченко – Днепропетровская ОВА; Александр Старух – Запорожская ОВА; Алексей Кулеба – Киевская ОВА; Дмитрий Живицкий – Сумская ОВА; Ярослав Янушевич – Херсонская ОВА.

При том Кулеба уже назначен заместителем главы Офиса президента.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский утвердил отставку замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

В целом за последние сутки на фоне коррупционного скандала в Украине было уволено большое количество чиновников.

Кроме губернаторов, были уволены и несколько представителей исполнительной власти: заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, заместители министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Впрочем, ходят слухи, что этим список отставок не ограничится. Говорят об увольнениях и других лиц вплоть до премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти.