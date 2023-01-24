Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных администраций. Полный список
На сайте президента появились указы об увольнении пяти губернаторов, чьи отставки сегодня поддержал Кабмин.
В частности, уволены:
- Валентин Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александр Старух – Запорожская ОВА;
- Алексей Кулеба – Киевская ОВА;
- Дмитрий Живицкий – Сумская ОВА;
- Ярослав Янушевич – Херсонская ОВА.
При том Кулеба уже назначен заместителем главы Офиса президента.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский утвердил отставку замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
В целом за последние сутки на фоне коррупционного скандала в Украине было уволено большое количество чиновников.
Кроме губернаторов, были уволены и несколько представителей исполнительной власти: заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, заместители министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Впрочем, ходят слухи, что этим список отставок не ограничится. Говорят об увольнениях и других лиц вплоть до премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Страна" разбиралась, почему началась волна отставок в украинской власти.