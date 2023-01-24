Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с поста замглавы Офиса президента.

Документ появился на сайте Офиса президента во вторник, 23 января.

Таким образом Зеленский удовлетворил его заявление об отставке, о котором Тимошенко сообщил сегодня утром.

Напомним, Кирилл Тимошенко попросил его уволить по собственному желанию и выразил слова благодарности Зеленскому, команде и украинцам.

Как сообщали источники "Страны", вместо Тимошенко на должность замглавы Офиса президента планируют назначить главу Киевской ОВА и брата главы МИД Украины Алексея Кулебу.

Также мы писали, что в вечернем видеообращении президент Украины заявил, что принял часть кадровых решений, еще часть будет принята сегодня.

Владимир Зеленский не назвал фамилий, но сказал, что они касаются управленцев разного уровня в министерствах и других органах центральной власти, в местной власти и в правоохранительных органах.

Между тем, как писала "Страна", НАБУ осуществляло следственные действия в отношении людей, близких к Кириллу Тимошенко.