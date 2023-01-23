Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в понедельник, 23 января, заявил, что принял часть кадровых решений, еще часть будет принята завтра.

Президент не назвал фамилий, но сказал, что они касаются управленцев разного уровня в министерствах и других органах центральной власти, в местной власти и в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня украинские издания со ссылкой на источники в СНБО и правительстве сообщили, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.

По информации источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области и брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.

Кроме того, как пишут украинские издания, в отставку могут уйти главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, которые связаны с Кириллом Тимошенко.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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