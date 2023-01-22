Кабмин уволил с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, задержанного по подозрению в получении крупной взятки. Все действующие проекты Минрегиона будут подвергнуты проверке.

Об этом сообщил глава министерства Александр Кубраков.

"Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Я поручил команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", - написал глава Минрегиона.

Как сообщалось, для задержания Лозинского детективы НАБУ под прикрытием внедрились в группировку.

Также ночью задержали одного из участников "организованной преступной группировки", пытавшегося уехать из Украины. В рамках дела обыски также прошли в офисе предпринимателей.

По данным антикоррупционного ведомства, замминистра вступил в сговор с группой посредников. После этого они за вознаграждение обеспечили заключение договоров о закупках с заранее определенными предпринимателями по завышенной на 280 млн грн стоимости.

Летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники для обеспечения населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения. Следствие установило, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть средств.