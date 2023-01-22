НАБУ сообщает подробности задержания Василия Лозинского, заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры, подозреваемого в коррупции.

Для проведения операции детективы проникли в преступную группировку и некоторое время работали под прикрытием.

Им удалось установить, что несколько чиновников вошли в контакт с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости.

Речь идет о средствах (1,68 млрд грн), которые летом 2022 года Кабинет выделил, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Всего в операции было задействовано 150 сотрудников НАБУ. Следствие еще не закончено - устанавливаются все участники преступной группировки.

"Судя по упоминанию о том, что сотрудники НАБУ "внедрились в преступную группировку", скорее всего, использовалась классическая схема "торпеды", когда в окружении Лозинского был внедрен агент НАБУ, предложивший ему взятку, на которой замминистра и поймали", - анализирует дело Лозинского телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что Лозинский будет уволен.