Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало заместителя министра инфраструктуры, общин и территорий Василия Лозинского.

Об этом сообщает в субботу, 21 января, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о хищениях бюджетных средств, дело расследуют по двум статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (взятка должностному лицу).

Кроме того, по данным журналиста Михаила Ткача, размер взятки составил 400 тысяч долларов.

Расследование идет с сентября, когда Лозинский был замглавы Минрегиона Алексея Чернышова.

Напомним, в начале ноября Кабинет министров назначил первого замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова.

В декабре, после слияния министерств, Лозинский стал замом министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Также "Страна" рассказывала, что НАБУ объявило о подозрении бывшему главе правления "Нафтогаза", который руководил компанией с 2014 по 2021 годы, Андрею Коболеву. Его подозревают в хищении на 229 миллионов.