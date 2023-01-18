Нардеп Ярослав Железняк анонсировал "большие новости" о кадровых решениях в Офисе президента.

Об этом он сообщил в своем тг-канале, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Напомним, что на днях из Офиса президента уволили внештатного советника Алексея Арестовича.

"Страна" разбиралась, что ждет Арестовича после увольнения из Офиса президента - тюрьма, сума или партия.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.