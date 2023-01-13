Один из фигурантов "одесского дела" - первый заммэра города Михаил Кучук, который фигурирует в новом "одесском деле" о коррупции местной власти и находится сейчас в Австрии - уволен с занимаемой должности. Распоряжение об этом вышло на сайте мэрии.

Кучук был уволен по собственному желанию.

Ранее мы писали о том, что НАБУ и САП сообщили о подозрении трем заместителям городского головы Одессы Геннадия Труханова, в том числе - Кучуку. Но ему заочно, поскольку он находился не в Одессе.

Как заявили в ведомствах, подозреваемые являются участниками "преступной организации в Одессе, разоблаченной 5 декабря". Речь идет о:

первом заместителе мэра Одессы, который подозревается по ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом взятки) УК Украины;

и.о. заместителя мэра Одессы – руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК Украины);

заместителе городского главы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Правоохранители утверждают, что крупные одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский (Борухович), а также их менеджер Константин Ефремов систематически подкупали высших должностных лиц мэрии (вице-мэров Олега Брындака, Михаила Кучука, Светлану Бедрегу) и получали откаты от застройщиков за содействие их бизнесу, а также от муниципальных подрядчиков и поставщиков товаров и услуг — в размере 10% от стоимости поставки.

По данным СМИ, сам Труханов также побывал на допросе в НАБУ, однако официально об этом не сообщалось.

Тем временем замглаву Одесской ОВА отправили на два месяца в СИЗО с правом залога.